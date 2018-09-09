Cam balkon sistemleri ile yaşam alanlarınızı daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. Her daim ev veya iş yerleriniz için profesyonel çözümler istiyorsanız cam balkon sistemlerini önermekteyiz. Daha iyi bir sonuç elde etmek için yaptırmak istediğiniz cam balkonun teknik özelliklerini bilmeli ve bu konuda tecrübeli firmaları tercih etmelisiniz. Kaliteli Bir Cam Balkon...
Kış bahçesi evlerinizi daha konforlu bir hale dönüştürebilmek için tercih edebileceğiniz bir mekan uygulamasıdır. Hem görsel olarak yaşam alanlarınızı güzelleştirebilirsiniz hem de daha konforlu bir mekan elde edebilirsiniz. Evinizin büyüklüğüne ve kullanabileceğiniz alan göre hazırlayacağınız kış bahçesi tasarımları farklılık gösterebilmektedir. Ancak her daim kış bahçesi tasarımı yapılırken görsellik ve kullanışlılık...
Alüminyum doğrama hem dayanıklılık hem de uzun ömürlü ve hafif özelliğe sahip olan bir malzemedir. Sektördeki diğer malzemeler ile kıyaslandığında teknik özellik olarak oldukça kullanışlıdır. Özellikle inşaat sektörü için tercih edilen alüminyum doğrama genellikle ısı yalıtımı için tercih edilmektedir. Alüminyum Doğrama Avantajları Nelerdir? Kullanım ömrü oldukça uzundur. Dayanıklılık açısından değerlendirildiğinde...
PVC doğrama pencerelerde ve kapılarda tercih edilen PVC doğrama yüksek kalitede su sızdırmazlık özelliğine sahiptir. PVC doğrama yaşam alanları için pek çok avantaj sunmaktadır. Ayrıca ısı yalıtımı ve diğer sağlamış olduğu kolaylıklar ile de ev ve iş yerleri için en çok tercih edilen malzemelerden biridir. PVC Doğramanın Avantajları Su sızdırmazlığı...
Ofis bölmeleri aynı mekanda farklı çalışma alanları oluşturmaktır. Bu çalışma alanlarını cam cama panoramik biçimde veya alüminyum ofis ara bölme profilleri ile ahşap kapı veya cam kapılar kullanılarak daha şık ve modern görünüme kavuşturabilirisiniz. Cam duvar ofis bölme mekanınıza değer katar, jalüzili ofis bölme makamınızın prejtijini artırır. Tam camlı ofis...
Konutların modern yüzü cam balkon sistemleri günümüzün popüler uygulamaları arasında yer alıyor. Bu perspektifte sürgülü cam balkon modelleri elbette ki rahat kullanımı nedeniyle diğerlerine nazaran daha fazla tercih ediliyor. Dilerseniz birbirinden kaliteli ve her biri kendi kategorisinde aranılan ürünlerimizi web sayfamız üzerinden inceleyebilirsiniz. Özellikle katlanır ve sürgülü cam balkon modelleri...
Bizi Tanımak İster misiniz?
Şirketimiz kuruluşundan bu yana başarı ile sunduğu ve geliştirdiği Cam Balkon sistemleri sayesinde yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde önemli başarılara adını yazdırmış ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır. İşimizde tüm samimiyetimizle her geçen gün üzerine koyarak devam ediyoruz. Sektördeki engin tecrübemizden hareket ederek insana ve çevreye duyduğumuz saygıyla dünü, bugünü ve yarını gelecekle buluşturuyor, projelerimizle sizlere daha daha profesyonel hizmetler veriyoruz. Başarının ve gelişimin arkasında nitelikli insan kaynağımız, bilgi birikimimiz ve güvene dayalı iş ilişkilerimiz yer almaktadır. İşbirliği içerisinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlarla tesis etmiş olduğumuz karşılıklı güven, çalışma anlayışımızın en önemli değerini oluşturmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde tutkuyla bağlı olduğumuz işimizi, insanımıza modern yaşam biçimleri, şehrimize ve ülkemize de model yaşam alanları sunmanın çabası içinde yürütüyoruz. Temel şirket işlemlerinin ötesinde yaklaşım sunarak; İlkeli ve samimi iletişim, prensipli hizmet anlayışı ile çözüm getiren ekipmanlar ve modern araçlar ile İhtiyaçlarınızı birebir karşılayarak, isteklerinizi hızlı sonuçlandırıyoruz.
Binaların genelde dış görünümde Siyah cam balkon etkili bir izlenim bırakmaktadır. Bir çok kullanıcı siyah renk cam balkonları hem estetik görünüm açısından tercih ettiği gibi dışardan içerisinin görülmemesi adına da tercih etmektedir. Her ne kadar tam anlamı ile %100 göstermiyor diyemeyeceğimiz gibi diğer alternatiflere göre gündüz, gün ışığında içerinin görülmemesi...